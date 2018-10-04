Правительство Армении рассмотрит вопрос отставки пяти губернаторов

Вопрос об отставке пяти губернаторов, представляющих «Блок Царукяна» и АРФ «Дашнакцутюн», включен в повестку заседания правительства Армении, которое состоится 4 октября, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

В проектах решения правительства указано: руководствуясь 2-й частью 160-й статьи конституции Армении, решением премьер-министра от занимаемых должностей будут освобождены губернаторы Арагацотнской области - Ашот Симонян, Лорийской области - Грант Маркарян, Вайоцдзорской области - Арагац Сагателян, Армавирской области - Гагик Мириджанян и Гегаркуникской области - Ишхан Сагателян.

Напомним, что 2 октября после принятия парламентом законопроекта, предусматривающего недопущение роспуска НС, премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел людей на улицы и заявил на спонтанном митинге об увольнении министров и губернаторов от партии «Процветающая Армения» (ППА) и АРФ «Дашнакцутюн».

С.А., Э.Т.