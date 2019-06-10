Правда о «Галош пири», Или как галош оказался папахой – ФОТО – ВИДЕО

Новость о том, что в одном из сел Азербайджана появился «Галош пири» облетела соцсети и сразу вызвала резонанс.

Напомним, что нашумевший видеоролик снял в селе Гурбанзаде Геранбойского района. На кадрах – местные жители, собравшиеся в доме сейида Мирибиш аги, которые приходят почтить память сейида каждый год, 8 июня – в день его смерти.



Большинство комментирующих это событие возмущались уровнем мракобесия не только в отдельно взятом районе, но и во всей стране.

Ведь паломники оставляют в знак благодарности за помощь деньги и даже драгоценности. «Паломникам проводят галошей по голове, и они верят, что излечатся от всех болезней или что их желание исполнится! Это все от отсутствия образования! Пещерные люди!» - писали одни. «А что делать людям, когда на лечение денег нет? Тут поверишь во что угодно!» - отвечали им вторые.

Третьи флегматично советовали не судить, дабы не быть судимыми самим, и напоминали, что различных «пиров» в нашей стране – великое множество. Мол, почему никого не смущает поклонение могилам других почивших сейидов, но возмущает эта история про галошу.

И, несмотря на то, что позже стало известно, что галоши тут вообще ни при чем, и речь идет о шапке покойного сейида, слух уже, что называется, пошел в массы. К слову, о том, что на видео – на самом деле папаха покойного сейида, сообщил представитель исполнительной власти села Гурбанзаде Мехман Ибрагимов: «Каждый год в день смерти сейида, начиная с печальной даты его ухода из жизни – 8 июня 1972 года, - его семья устраивает поминки. Все желающие добровольно приходят почтить память уважаемого многими сейида. И я считаю, что некрасиво глумиться над тем, как они чтят эту память», - сказал М. Ибрагимов.

По словам М. Ибрагимова, видео было снято во время эхсана: «В пакет завернута не калоша, а папаха сейида. Кому могло прийти в голову, что это галоша, и зачем они распространили эту информацию, я не знаю», - сказал он. Он также отметил, что ничего не слышал о том, что семья сейида берет с приходящих почтить память сейида деньги или ценные вещи. По его словам, некрасиво предоставлять эту новость в другом свете, очерняя имя некогда проживавшего в селе Сейида Мирибиш аги.

А как передает Sputnik Azerbaijan, внук сейида, Мирисмаил Мамедов сообщил, что их дом расположен на месте паломничества, куда люди приходят уже более ста лет. Он также сказал, что с момента смерти его дедушки ежегодно сотни людей приходят почтить его память в их дом 8 июня. В этом году, по его словам, церемонию эхсана посетило 2 тысячи человек из разных мест.

Внук сейида также отметил, что расходы на церемонию эхсана взяли на себя внуки сейидов и некоторые гости, так что ни о каких «оставленных паломниками деньгах или драгоценностях» и речи идти не может. Люди приносят конфеты и сладости, но по своей доброй воле, и все их мы кладем на общий стол.

«Люди, снявшие то видео, увидели папаху моего деда в полиэтиленовом пакете, и не разобравшись, написали, что это – галоша. Но мы вынуждены положить ее в пакет, потому что этой шапке – уже много лет, и если каждый из пришедших просто будет дотрагиваться до нее, она быстро износится. Но зачем писать неправду, высмеивать то, что для некоторых людей, пришедших почтить память моего деда – свято?» - спрашивает М. Мамедов.

По его словам, люди хотят притронуться не только к шапке сейида, их интересуют многие вещи, которыми он пользовался, им интересна его жизнь, - так же, как многим интересно ходить в дома-музеи знаменитых людей.

Правда, корреспондент Sputnik Azerbaijan отметил, что сам Мирисмаил Мамедов верит, что папаха его деда действительно способна исцелять, и что некоторые люди на самом деле в качестве благодарности могли оставить небольшие суммы.

На самом деле, подобных пиров в нашей стране немало. Верить или не верить в чудесные исцеления или исполнения желаний – личное дело каждого, и запрещать это или осуждать – не наше дело. Другой вопрос, что в Исламе нет Бога, кроме Аллаха.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, по словам уполномоченного представителя главы Управления мусульман Кавказа (УМК), религиозного деятеля Гаджи Шахин Гасанли, ислам не одобряет подобное.

«Посещение мест паломничества является нормальным явлением, места паломничества есть в любой стране мира. Люди посещают их и делают добрые дела, они занимаются благотворительными и соответствующими логике делами. Но подобного рода «формы поклонения» очерняют религию. Священный Коран приглашает людей к раздумьям и размышлениям. Формы поклонения выражены в хадисах. Такого рода поклонение недопустимо. Можно читать молитву над могилой, совершать намаз. Но подобные поклонения бросают тень на нашу религию. Все это невежество. Да, в Азербайджане – свобода вероисповедания, и запретить людям посещать подобные места никто не может. Но важно, чтоб эти люди понимали, что эти действия не имеют ничего общего с исламом. Для обращения к Аллаху не нужны посредники. Кроме того, удручает тот факт, что некоторые люди, пользуясь невежеством людей, получают неплохую материальную выгоду», - сказал Гаджи.

Аллах дал человеку право выбора, поэтому каждый может подумать, и решить для себя, кому он поклоняется, и идет ли это в соответствии с религией, которую он выбрал.

1news.az