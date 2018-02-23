ППБУ «Гейдар Алиев» отправилась на точку бурения на месторождении «Абшерон»

Плавучая полупогружная буровая установка (ППБУ) «Гейдар Алиев» 23 февраля отправилась в море для выполнения буровых операций на месторождении «Абшерон» в азербайджанском секторе Каспия, говорится в сообщении на сайте Caspian Drilling Company (CDC).

«ППБУ отправилась в море с базы материально-технического снабжения CDC. На месторождении «Абшерон» ППБУ «Гейдар Алиев» займется бурением скважины ABD001 для добычи первого газа», - отмечается в пресс-релизе.

Оператором освоения «Абшерон» является французская компания Total, которая реализует проект вместе с SOCAR на паритетных началах.

В церемонии отправки ППБУ в море приняли участие генеральный директор CDC Фарид Ахундов и глава Total Azerbaijan Денис Лемаршаль.

Бурение скважины займет 379 дней и завершится в марте 2019 года.

Скважина будет пробурена на глубине воды 450 метров. Первый газ ожидается в начале 2020 года.

На первом этапе с месторождения планируется ежесуточно добывать 4,3 млн кубометров газа (пойдет на внутренний рынок Азербайджана) и 12 тыс. баррелей конденсата.

По итогам бурения первой разведочной скважины ABX-2 на «Абшерон» Total в сентябре 2011 года подтвердила наличие на этом месторождении 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Лада Евграшина, Г.Р.