Познакомимся поближе с участниками фестиваля «Зима-2019» – ФОТО - Часть 1

Совсем скоро, 16 февраля, во Дворце Гейдара Алиева пройдет новый сезон детского музыкального фестиваля эстрадной песни «Зима», старт которому был дан компанией Beat Group при поддержке Министерства культуры.

Отметим, что фестиваль в этом году получил статус международного, и в нем примут участие талантливые дети из стран дальнего и ближнего зарубежья. Участником фестиваля мог стать каждый желающий, но пройти отборочные туры удалось лишь 24 юным талантам, из которых трое приедут к нам из-за границы.

«Зима» - не песенный и не вокальный конкурс, этот фестиваль - праздник музыки и талантов, участники которого будут награждены специальными дипломами.

Итак, встречайте первых участников международного музыкального фестиваля «Зима»:

С остальными участниками мы познакомимся совсем скоро. О процессе подготовки к концерту зрители могут узнать каждую субботу в 12:25 из дневников на канале Içtimai. В «Дневниках «Зимы» зрители смогут увидеть, как прошли кастинги, как реагировали участники на результаты отбора, как будут проходить обучение и подготовку и о многом другом.

Следить за новостями «Зимы» можно и на официальной Instagram-странице фестиваля.

Отметим, что проект «Зима» реализуется при спонсорской поддержке компании Socar Petroleum QSC и McDonalds. Официальный перевозчик – AZAL, помощь в размещении международных гостей – Silkway Travel. Официальная марка фестиваля – бренд детской одежды Acoola Kids.

Сеймур Закаряев