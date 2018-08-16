Позиция в урегулировании нагорно-карабахского конфликта становится одной из самых больших угроз для Грузии - Мубариз Ахмедоглу

Установление в селе Бугашен Ахалкалакского района Грузии памятника Михаилу Авагяну, воевавшего против Азербайджана в Нагорном Карабахе, совершившему жестокие преступления против мирного азербайджанского населения, и участие официального Тбилиси в церемонии открытия побудило граждан Грузии азербайджанского происхождения на политическую активность, акции протеста. Армянское сознание считает национальным героем армянина, воевавшего против территориальной целостности не только Азербайджана, но и Грузии.

Продолжение серии ответов азербайджанцев Грузии на акцию, начатую армянами Грузии, может представлять угрозу для государственности Грузии. Армянский сепаратизм очень силен в Грузии. Лишь небольшая его часть может быть связана с неармянами и негрузинами. Сознательное безразличие грузинской элиты к армянскому сепаратизму еще больше вдохновило этих сепаратистов. Армянский сепаратизм с помощью покровителей начал реализацию плана по присоединению Осетии к Джавахетии.

Поэтому мы будем использовать больше внутригрузинских аргументов:

Несмотря на то, что Грузия является соседом Азербайджана и Армении, она до сих пор не предприняла никаких серьезных шагов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Напротив, позиция в нагорно-карабахском урегулировании в большей степени была направлена на воодушевление армянского сепаратизма. Наконец, этот армянский сепаратизм вновь активизировался внутри самой Грузии.

В современный период первой целью армянского сепаратизма в нашем регионе должен был стать географически смежный с Арменией Джавахетский регион Грузии. Партия Дашнакцутюн во время обсуждений в 1987 году в Греции, учитывая то, что Грузия является христианским государством, отложила вопрос присоединения Армении или независимости Джавахетии. Несмотря на то, что не связаны с Арменией с географической точки зрения, они вывели на передний план вопрос оккупации Нагорного Карабаха - мусульманской азербайджанской земли. Армения, армянское лобби и сейчас не сторонятся представлять Джавахетию как независимую структуру. Для проармянских конгрессменов в США нет никакой разницы между Джавахетским регионом Грузии и оккупированным Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана. Одинаково относятся к каждому из регионов.

III. Армения никогда не поддерживала территориальную целостность Грузии. Об этом свидетельствует позиция армянской делегации на как минимум 10 голосованиях, проводимых в Генеральной ассамблее ООН.

Официальный Тбилиси проявил безразличие ко всему этому, вовремя не среагировал.

Грузия создала условия для укрепления армянской позиции в нагорно-карабахском урегулировании. По мнению официального Тбилиси, армяне и азербайджанцы непримеримы. Это фашистская теория Кочаряна. Когда приезжающие в Грузию гости интересуются, им также дают эту информацию. По мнению работающих в Грузии дипломатов и иностранных политиков, между армянами и азербайджанцами существует огромная вражда. На самом деле ситуация иная. Между армянами и азербайджанцами в Грузии не было никакого серьезного противостояния.

Российские медиаресурсы проделывают достаточно большую работу в этом направлении. Село Цопи, в котором проживают армяне и азербайджанцы, упоминается в российских СМИ чаще, чем в грузинских.

Определенные шаги Ирана в Грузии направлены на сближение армян и азербайджанцев.

Экс-президент Франции Ф.Олланд, занимаясь нагорно-карабахским конфликтом, хотел в официальной форме присоединить Грузию к посреднической миссии. С приказом Б.Иванишвили его команда не позволила этому реализоваться.

VII. Грузия вместо того, чтобы на примере нормального совместного проживания армян и азербайджанцев, являющихся гражданами их страны, распространять по всему миру правдивую, позитивно направленную информацию об отношении народов Азербайджана и Армении в связи с нагорно-карабахским конфликтом, занимается только представлением ситуации в черном цвете.

Правительство Грузии вместо посредничества в нагорно-карабахском конфликте будет заниматься успокоением представителей двух народов в своей стране. Хватит ли у нее сил?

Грузия является одной из двух стран с наибольшим потенциалом для посредничества между Арменией и Азербайджаном. У Ирана самая большая роль среди других государств в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Политика Ирана известна. До сих пор откладывает эффективные меры по предотвращению затягивания нагорно-карабахского конфликта. Однако возможности Грузии вовсе не слабые.

Реализуя последовательную, настойчивую и продуманную посредническую миссию, Грузия не только отдалит от себя опасность, но и значительно увеличит свои региональные ресурсы.

Официальный Тбилиси должен очнуться и серьезно заняться урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Неурегулированность нагорно-карабахского конфликта может стать одной из самых серьезных угроз для государственности Грузии.

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу