Пожар в самой высокой деревянной башне Азии попал на видео - ВИДЕО

В Китае загорелась пагода, которая считается одной из самых высоких построек из дерева в мире. Видео с места пожара опубликовано на YouTube-канале China Global Television Network (CGTN).

Возгорание произошло в храмовом комплексе на юго-западе провинции Сычуань. Спасти башню не удалось. На записи видно, как охваченная пламенем деревянная пагода начала обрушаться.

По информации CGTN, 16-этажная пагода была самым высоким деревянным сооружением в Азии.

Причина возгорания пока не известна. Информации о жертвах не поступало.

РИА Новости