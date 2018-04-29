Пожар в многоэтажном доме в Нью-Йорке: пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Нью-Йорке пострадали не менее 13 человек.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеканала ABC, инцидент произошел в 6:40 по местному времени в здании на Пятой авеню в районе Восточный Гарлем. Возгорание началось в квартире на 29-м этаже, при этом никто из соседей не слышал звуков пожарной сигнализации.

По словам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыло несколько пожарных расчетов. От огня пострадали по меньшей мере 13 человек. Двое детей и взрослая женщина поступили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили медики.

В настоящее время пожар локализован, на месте происшествия все еще работают сотрудники экстренных служб. Полиция устанавливает причины возгорания, также расследование должно прояснить, почему не сработал звуковой сигнал предупреждения о пожаре.

Kp.ru