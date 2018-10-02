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Появилось видео ужасного ДТП в Баку, в котором поезд протаранил пассажирский автобус – ВИДЕО

Сегодня в 11:10 ~ 1 минута на чтение 7085
Появилось видео ужасного ДТП в Баку, в котором поезд протаранил пассажирский автобус – ВИДЕО

Обнародована видеозапись страшного ДТП в поселке Бина Хазарского района Баку, где поезд протаранил пассажирский автобус.

Как сообщает 1news.az, на присланном в редакцию Baku.ws видеоролике видно, как автобус, не снижая скорости, выезжает на железнодорожный переезд, где в него справа на скорости врезается электровоз.

При этом на видеокадрах не видно опущенного шлагбаума, что ставит под сомнение версию железнодорожников о том, что путь на переезд был закрыт с двух сторон.

Напомним, что в результате ДТП погиб один и пострадали 34 человека.

Тимур Рзаев

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