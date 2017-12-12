Появилось видео момента взрыва на газовом хабе в Австрии – ВИДЕО

В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва, который произошел на газораспределительной станции в австрийском Баумгартене недалеко от границы со Словакией.

Как отмечается в комментарии, видео, предположительно, снято одним из сотрудников станции.

После взрыва на газораспределительном узле начался пожар. К данному моменту полностью потушен.

По обновленной информации, пострадал 21 человек, один погиб. В числе пострадавших - не только австрийцы, но также сотрудники подрядных организаций из 6 стран. Почти 250 пожарных и 40 спасателей боролись с огнем.

Авария привела к прекращению приема российского газа хабом Баумгартен и его распределения в страны южнее и юго-западнее Австрии - в том числе в Италию. Рим объявил о режиме чрезвычайной ситуации в газовом секторе. Сообщалось о приостановке поставок в Словению и Хорватию.

Как отмечает Der Standard со ссылкой на специалистов, ликвидация последствий и восстановление газопровода - «это дело дней, а не часов».

По данным полиции, причиной взрыва в Баумгартене стали технические неполадки.

Интерфакс