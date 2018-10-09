Появились мошенники, «разводящие граждан на деньги» от имени Samsung

Недавно появилась информация о мошенниках, которые, используя имя Samsung, изымали денежные средства у населения.

Уже несколько граждан стали жертвами «простой» схемы надувательства. Некие лица, приходя в дома или общественных местах, предлагали жителям скидки взамен на выплату части стоимости товаров «прямо на месте», подкрепляя все якобы акцией недавно открывшегося нового центра продаж. После получения денег «продавцы» исчезали или же предоставляли продукты неизвестного производства и качества.

Убедительная просьба не доверять данным лицам, Samsung не осуществляет продажу «с рук». Кроме того, любые продавцы товаров компании могут осуществлять куплю-продажу только и только на официальных площадках продаж (магазинах).

Будьте осторожны и берегите себя и своих близких от мошенников!

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