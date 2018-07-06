Повысились ли цены на такси в летние дни?! – ФОТО

В связи с высокой температурой воздуха возросла потребность в услугах такси в городе Баку.

Большой спрос на услуги, а также создавшиеся пробки привели к повышению цен на такси по некоторым маршрутам.

Однако такое возрастание цен стало причиной негодования пользователей социальных сетей. Приняв все эти факторы во внимание, мы провели небольшое исследование и предоставляем вашему вниманию цены на 4 июля 2018 года 17:54 на услуги такси некоторых компаний:

По данным легко определить, что цены на самом деле возросли. Процентные показатели составляют *9111- 13% 189 Taxi -6% Uber- 43% Taxify -53%.

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