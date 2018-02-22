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Повышена сумма персональной пенсии Президента Азербайджана

22 Февраля, 2018 в 23:35 ~ 1 минута на чтение 771
Повышена сумма персональной пенсии Президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении суммы персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики и внесении изменения в Указ Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики» от 11 июня 2002 года номер 715.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях оценки заслуг лиц, внесших большой вклад в сферу науки, образования, культуры, экономики страны, государственного управления и другие сферы, и дальнейшего усиления их социальной защиты постановляю:

1.С 1 марта 2018 года установить сумму персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики в размере 1450 (тысяча четыреста пятьдесят) манатов.

2.В части 2 Указа Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики» от 11 июня 2002 года номер 715 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2002, №6, статья 329, №10, статья 587; 2004, №12, статья 1006; 2005, №3, статья 167; 2006, №11, статья 939; 2007, №12, статья 1235; 2008, №7, статья 621; 2016, №10, статья 1628) слова «1300 (тысяча триста)» заменить словами «1450 (тысяча четыреста пятьдесят)».

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

President.az

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