Повышена пенсия участникам Великой Отечественной войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении пенсии Президента Азербайджанской Республики для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, работавших во время блокады города Ленинград в период Второй мировой войны на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденных медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» от 2 июля 2012 года номер 2320.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в связи с исполнением Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты населения» от 25 февраля 2019 года постановляю:

1.В части 1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении пенсии Президента Азербайджанской Республики для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, работавших во время блокады города Ленинград в период Второй мировой войны на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденных медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (за исключением инвалидов войны)» от 2 июля 2012 года номер 2320 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2012, №7, статья 708; 2013, №12, статья 1601; 2014, №4, статья 437; 2016, №1, статья 133; 2018, №4, статья 747) слова «121 (сто двадцать один)» заменить словами «150 (сто пятьдесят)».

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Настоящее Распоряжение применяется с 1 апреля 2019 года».

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