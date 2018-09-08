Повестка визита Пашиняна в Москву: о чем писали российские СМИ накануне

Сегодня проходит визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, где прошла его уже третья встреча с российским президентом Владимиром Путиным со дня вступления в должность главы правительства РА.

Учитывая определенные недовольства в российско-армянских отношениях, СМИ России вчера уделили немалое внимание очередной встрече Пашиняна с президентом Путиным, о том, что же будет обсуждаться на встрече и с чем в Москву приехал армянский премьер.

Так, в материале издания «Коммерсант» под названием «Никол Пашинян предстанет перед Кремлем», отмечается, что у Москвы накопилось много претензий к нему.

«Мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам»,— приводятся слова помощника президента РФ Юрия Ушакова.

В материале указывается, что, по словам ряда источников в госструктурах России, Владимир Путин намерен поднять тему преследования бывших руководителей Армении. Один из фигурантов уголовного дела о силовом разгоне акций протеста в Ереване в 2008 году — экс-президент Роберт Кочарян, другой генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

Отмечается, что Кремлю это не нравится по нескольким причинам. Роберта Кочаряна Владимир Путин считает своим другом, наряду с Сильвио Берлускони и Герхардом Шредерем, а судебное преследование Юрия Хачатурова, нанесло серьезный имиджевый ущерб ОДКБ и сказалось на работе организации.

Еще одна проблема, которая, говорят собеседники “Ъ”, будет поднята на переговорах, возникла в середине прошлого месяца. В ночь на 15 августа сотрудники Комитета госдоходов Армении провели обыски в офисе ЗАО «Южнокавказская железная дорога» (ЮКЖД — 100-процентная дочка «Российских железных дорог»). Пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян рассказал об уголовном деле по подозрению в неуплате налогов на сумму 9,7 млн драмов ($19 тыс.). В Москве такой подход к урегулированию налоговых претензий расценили как перегиб.

Очередной вопрос - поставки российского оружия Армении. Некоторые топ-менеджеры оборонных предприятий ранее отмечали, что реализация пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере $100 млн, «под большим вопросом». Тем не менее, Владимир Путин и Никол Пашинян тему венно-технического сотрудничества обсудят в деталях.

При этом военный источник отметил изданию, что, хотя шаги новых армянских властей не всегда вызывают понимание у российских чиновников, разрывать оружейное сотрудничество «никто не собирается».

Между тем, в материале ресурса Правда.ру, отмечается, что во внешней политике армянский премьер лишь на словах пытается убедить Россию в том, что Армения верна стратегическому партнерству как член ОДКБ и ЕАЭС, но на деле совершает антироссийские шаги. И в качестве примера также упоминается арест имеющего международный дипломатический иммунитет Генеральный секретарь ОДКБ Юрия Хачатурова, чем был нанесен имиджевый урон организации. А на резкую реакцию Москвы Пашинян заявил, что России следует воспринимать Армению «такой, какая она есть».

Как сказал "Правде.Ру" эксперт, член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин, "в Армении в агрессивном ключе продолжается охота за представителями предыдущей власти, что с точки зрения России кажется недостаточно мудрым решением", а второе — Ереван доигрался с маневрами совместно с НАТО.

С другой стороны, по мнению эксперта, Ереван беспокоит то, что Россия только что заключила соглашение с Азербайджаном о поставке значительного количества современного вооружения. Наряду с этим в Москве будет обсуждаться ситуация в ЕАЭС в связи с американскими санкциями.

В свою очередь, по словам президента Ереванского геополитического клуба Армана Бошяна, от русофобской команды, которую набрал Пашинян, ничего, кроме провала во внешней политике, ожидать не приходится".

По его словам, "происходят процессы, которые направлены на подрыв армяно-российских отношений, но есть и положительные сигналы, например, известный лоббист от Фонда Сороса уволен с должности советника премьер-министра после скандала с генеральным секретарем ОДКБ, отметил он.

"Я ожидаю от Путина и Пашиняна откровенного разговора, для того чтобы были четко сформулированы приоритеты в армяно-российских отношениях как по военному, так и по политическим и экономическим блокам в рамках ЕАЭС", — сказал эксперт "Правды.Ру".

При этом недавнюю встречу Путина и Алиева, где был подписан ряд важнейших документов о сотрудничестве, политолог рассматривает как очередной провал внешнеполитической линии новых властей Армении.

В Кремле ждут «откровенного, серьёзного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и по линии ЕврАзЭС и ОДКБ», приводит слова помощника российского президента Ушакова в материале MK.RU«Пашинян едет к Путину на откровенный разговор: клятв мало».

«Москва, которая сначала придерживалась в отношении армянской «революции любви», которая привела к власти Пашиняна, позиции строгого нейтралитета, теперь, похоже, с трудом сдерживает раздражение, получая свежие новости из Еревана. Например, об аресте экс-президента Роберта Кочаряна, о преследованиях других высших чиновников Армении, долгие годы бывших партнерами Кремля. А задержание генсека ОДКБ Юрия Хачатурова вообще был воспринят в Москве, как провокация»,- отмечается в материале.

Как пишет ресурс, не добавляет оптимизма и кадровая политика Пашиняна, который окружил себя воспитанниками западных НПО, многолетними клиентами всевозможных международных фондов и программ. Но поводы для беспокойства есть и у Еревана, пишет MK.RU.

«Ведь в условиях усиливающегося прозападного крена Армении Москва может сделать «ход конем» и обратить свой благосклонный взор в сторону ее извечного врага и соперника – Азербайджана»,- говорится в статье.

В ней указывается, что недаром начались разговоры о вступлении Азербайджана в ОДКБ, что еще вчера было фантастикой.

«Некоторые эксперты предположили даже возможность рокировки: Азербайджан – в ОДКБ, а Армения… Но куда пойдет Армения, все эти годы целиком зависевшая от Москвы и выжившая благодаря ее защите?»,- подчеркивает автор.

В Ереване обеспокоились и сочинской встречей Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как считает автор, похоже, там начинают понимать, что в случае охлаждения российско-армянских отношений Баку немедленно воспользуется ситуацией. И те, кто еще вчера в Армении требовал от своего правительства «многовекторной политики», могут завтра обнаружить, что политика Москвы на Южном Кавказе тоже вдруг стала «многовекторной».

Также в статье говорится и о предстоящих весной будущего года выборах, на которых действующий премьер рискует вскоре столкнуться с серьезной оппозицией.

«Не вполне продуманная кавалерийская атака на старые властные элиты, конечно, добавила ему популярности в народе, но пробудила задремавший вулкан. Карабахский клан готовится к бою. Экс-президент Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику и формирует свою партию для участия в предстоящих весной выборах. Выборы пройдут после зимы, которая, не исключено, станет для Армении тяжелой. К тому времени эйфория населения от свержения «коррупционной власти» поутихнет, сообщения о посадке очередных «кровопийц» утратят свою новизну, а вопрос о содержании народных кошельков и холодильников опять приобретет актуальность. И здесь без России, без ее рынков, без ее дешевых энергоносителей не обойтись», - говорится в статье.

И по мнению автора, президент России на встрече с Пашиняном вероятно постарается объяснить ему, что для настоящего стратегического партнерства двух стран одних клятв в вечной дружбе мало. Нужны дела.

Между тем, ресурс Daily Storm в материале под названием «Пашинян осторожно поговорит с Путиным про Карабах и ОДКБ» предполагает, что Ереван ожидает сильного давления со стороны Москвы на переговорах. Одной из главных тем переговоров указывается карабахский вопрос.

«Буквально на следующий день после встречи Путина и Алиева в Сочи в СМИ стала появляться информация о скором визите Пашиняна в Москву. Азербайджанская пресса начала распространять слухи, что РФ якобы пригласила Баку в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такая перспектива не кажется реальной, отметил источник, но Пашиняну все равно предстоит прояснить у Путина эту ситуацию»,- отмечается в материале.

Также автор ожидает обсуждения обязательств Армении в ОДКБ.

«В конце июля в Ереване был задержан генеральный секретарь организации Юрий Хачатуров. Это, а также преследование экс-президента Армении Роберта Кочаряна, вызвало сильное недовольство в Кремле, сообщали СМИ. В Ереване в ответ на эти заявления настойчиво напоминали, что все задержания — это внутреннее дело Армении. Тем не менее, Хачатурова отпустили в Москву, и риторика российских властей смягчилась»,- пишется в статье.

Также в материале говорится о том, что Путин с Пашиняном обсудят и менее значимые вопросы, среди которых сотрудничество в рамках ЕАЭС и совместную гуманитарную помощь Сирии. Однако, о ценах на газ для Армении, скорее всего, говорить не будут, полагает автор.

«Перед тем, как решать такие серьезные внешние проблемы, Армении надо разобраться с внутренними»,- заключает автор.

По словам армянского политика Филиппа Арзуманяна, частые встречи и общение премьера Пашиняна и российского президента объясняется тем, что лидеры стран еще толком не познакомились.

Как он считает, Пашинян хочет ясно ознакомить партнеров со своей позицией, чтобы не возникло недопонимания, недоверия», — отметил политик.

Между тем источник издания в армянском правительстве, заявил, что «давление со стороны России действительно ощущается».

1news.az