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Потушен лесной пожар в Ярдымлинском районе

Сегодня в 13:00 ~ 1 минута на чтение 233
Потушен лесной пожар в Ярдымлинском районе

Потушен пожар на территории Ярдымлинского района Масаллинского регионального центра лесного хозяйства.

Как сообщает Министерство экологии и природных ресурсов, на территории наблюдаются различные очаги задымления, в связи с чем предпринимаются соответствующие меры. Также на территории для ведения наблюдения сотрудниками министерства будет организовано дежурство.

Напомним, 5 июля на территории лесополосы на труднодоступном горном участке Масаллинского регионального центра лесного хозяйства возник пожар, к тушению которого незамедлительно были привлечены силы и техника МЧС и Минэкологии и природных ресурсов, а также представители местной исполнительной власти и население.

Министерство вновь призывает население быть осторожнее и внимательнее при вылазках на природу и соблюдать нормы пожарной безопасности.

Талыб Бархудаев, И.А.

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