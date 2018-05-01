Потерявший в пожаре семью Востриков засветился на неоднозначном фото - ФОТО

Россиянин Игорь Востриков, который при пожаре в Кемерово потерял жену, троих детей и сестру, засветился на провокационной фотографии.

Как сообщает издание «Обозреватель», певица, журналист и владелица юридической компании «Гордон и сыновья» Катя Гордон на своей странице в Instagram опубликовала снимок с улыбающимся мужчиной.

Востриков выглядит ухоженно, одет в розовую рубашку и черный классический костюм.

«Игорь Востриков в @gordonsons.ru. Хороший парень с хорошими целями! Вместе мы сила!» - подписала она неоднозначный снимок.

Фотография россиянина, пережившего жуткую трагедию всего месяц назад, вызвала яростную реакцию пользователей сети.

«Когда потерял троих детей и жену на пожаре, а жизнь только начинается. Убитый горем Востриков с Катей Гордон. Еще даже 40 дней не прошло», - не сдерживая эмоций, написал в Facebook российский оппозиционный блогер Александр Тверской.

Заместитель генерального директора крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев не исключил, что с такими успехами Востриков скоро пойдет в депутаты.

Часть пользователей предположила, что на фото - двойник известного россиянина.

«Что-то здесь не то. Или это легенда Вострикова, или двойник его уже... Так не естественно себя вести. Даже лишнехромосомному», - пишет Константин Баньковский.

«Это подсадной агент ФСБ. Женат никогда не был. Ну да, врал», - добавила Александра Романенко.

Дискуссия развернулась и под постом Кати Гордон.

«Убитый горем вдовец в настоящей роли. К нему детки по ночам приходят?», «Встречайте! Новый представитель бомонда, убитый горем борец за справедливость, потерявший в страшном пожаре троих детей, жену и сестру - Игырь Востриков», - возмущаются подписчики певицы.

Напомним, что в результате пожара 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 60 человек, в том числе, дети. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено восьми фигурантам, все они арестованы.

Игорь Востриков – один из активистов, входящих в инициативную группу родственников погибших при пожаре в Кемерово.

Во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта Игорь потерял сестру, жену и троих детей. На стихийном митинге, который собрался в центре города сразу после трагедии, Востриков выступал с обвинениями в адрес правительства, которое не заботится о безопасности людей.

Позже в Facebook было опубликовано видеоинтервью с Игорем Востриковым, а также с двумя другими участниками инициативной группы. Востриков заявил, что в трагедии не виноваты ни Путин, ни губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев. Потерявший семью Востриков также назвал Путина царем.

«По поводу Владимира Владимировича [Путина] – вы прекрасно знаете, назовем прямо, что он у нас не президент, а царь. Полная власть, хорошо это, плохо... Наверное, власть должна быть сильная. Это мое мнение. Проблема не в Путине, и уж тем более не в Амане Гумировиче [Тулееве]. Я сегодня с ним очень долго общался, человек сказал нам, что будет зеленый свет, будут поддержку оказывать. А вот эти вот люди… Да, ребят, по поводу митингов. Пока давайте без митингов. Потому что администрация здесь при чем наша?» – добавил он.

1news.az