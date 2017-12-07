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Постпредство Азербайджана в ООН – кандидат на награду «Geneva Engage Awards»

Сегодня в 11:10 ~ 1 минута на чтение 154
Постпредство Азербайджана в ООН – кандидат на награду «Geneva Engage Awards»

Постоянное представительство Азербайджана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве среди кандидатов на получение «Geneva Engage Awards».

Как сообщает 1news.az, информация об этом размещена на официальной странице Geneva Internet Platform.

Ежегодная церемония награждения Geneva Engage будет проведена 11 декабря 2017 года.

Награда вручается постоянным представительствам, международным организациям, которые демонстрируют наибольшую активность в социальных сетях.

Среди кандидатов также представительство ЕС, постоянные представительства Франции, Израиля, Нидерландов и Швеции в Женеве.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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