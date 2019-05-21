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«Поссорился с невестой - сбежал в Грузию»: Найден пропавший азербайджанский госчиновник - ФОТО

Сегодня в 12:32 ~ 1 минута на чтение 1338
«Поссорился с невестой - сбежал в Грузию»: Найден пропавший азербайджанский госчиновник - ФОТО

Сотрудниками Главного управления полиции Гянджи найден пропавший без вести 17 мая консультант Управления образования Гянджи, 25-летний Джейхун Габил оглу Багиров.

Как сообщили 1news.az в управлении, установлено, что после ссоры с невестой Дж.Багиров, находясь в нервном состоянии, уехал в Грузию и несколько дней провел там.

«Сотрудники полиции нашли его и вернули домой живым и здоровым», - подчеркнули в управлении.

Отметим, что родные помирили жениха и невесту, и на 11 июня уже назначена свадьба.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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