Посол Турции в Ливане потребовал расследовать факт сожжения турецкого флага

Посол Турции в Ливане Хакан Чакыл потребовал от ливанского правительства начать расследование по факту сожжения турецкого флага во время акции, приуроченной к очередной годовщине т.н. «геноцида армян».

«По факту сожжения турецкого флага посол Турции также направил обращение премьер-министру (Ливана – ред.) Сааду Харири», — сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается также, что свое недовольство выразили турецкая община Ливана и ряд политических деятелей.

Во время акций «памяти геноцида армян» 24 апреля представители армянской общины сожгли турецкий флаг.

А.С., Э.Т.