Посол Турции о наказании виновных в Ходжалинских событиях

Мы будем продолжать требовать справедливости для Ходжалы.

Об этом заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, давно пришло время привлечь к ответственности всех виновных в Ходжалинских событиях.

«Они сейчас ведут себя как герои, но должны обязательно ответить за содеянное», - сказал он.

Посол выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

Армянские экстремисты отличились особой жестокостью по отношению к мирному азербайджанскому населению: геноциду подверглось гражданское население Карадаглы (убито свыше ста человек), города Ходжалы (убито 613 человек) и других азербайджанских населенных пунктов.

В ночь на 26 февраля 1992 года армянские отряды наемников при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии напали в Нагорном Карабахе на азербайджанский город Ходжалы.

В ту ночь армянскими бандитами был совершен геноцид против 7-тысячного населения города.

В результате зверств армян 613 жителей Ходжалы были убиты, 487 человек стали инвалидами, 1275 – старики, дети, женщины были подвергнуты унижениям и пыткам в плену. О судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. 106 убитых в Ходжалы – женщины, 63 – дети, 70 – старики.

В результате Ходжалинской трагедии было полностью уничтожено 8 семей, 24 ребенка потеряли обоих родителей, а 130 детей – одного из родителей. 56 человек были убиты с особой жестокостью.

Эльшан Рустамов, Г.Р.