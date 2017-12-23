Посол Турции: «Назрело решение по нагорно-карабахскому конфликту»

«Назрело решение по нагорно-карабахскому конфликту. Эта проблема должна быть решена, справедливость в отношении Азербайджана должна быть восстановлена».

Об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на проходящем в Баку международном симпозиуме «Будущее региона: геополитические призывы и перспективы».

По его словам, Азербайджан уже долгое время терпит большую несправедливость. «Армения оккупировала азербайджанские земли, в результате чего более 1 млн. человек стали беженцами и вынужденными переселенцами».

Он добавил, что Турция всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годы за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана – Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) – были оккупированы вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия, Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать Институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.

АПА