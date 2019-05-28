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Посольство США поздравило азербайджанский народ с Днем республики

Сегодня в 19:40 ~ 1 минута на чтение 107
Посольство США поздравило азербайджанский народ с Днем республики

Посольство Соединенных Штатов Америки в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с 28 мая - Днем республики.

Как сообщает 1news.az, в тексте поздравления говорится:

«Мы выражаем искренние поздравления народу Азербайджана по случаю Дня республики. С момента восстановления независимости в 1991 году Азербайджан является ценным партнером Соединенных Штатов Америки. Мы рассчитываем на продолжение долгосрочного сотрудничества и расширение нашей совместной работы в области безопасности, энергетики, демократического управления, а также на дальнейшее укрепление связей между нашими странами.

С Днем республики!».

Тимур Рзаев

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