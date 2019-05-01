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Посольство США о встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Сегодня в 20:28 ~ 1 минута на чтение 384
Посольство США о встрече глав МИД Азербайджана и Армении

США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ может предоставить площадку в определенном будущем для организации встречи между главами МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахскокго конфликта.

Как передает 1news.az, об этом сообщил журналистам заместитель посла США в Азербайджане Уильям Гилл.

По его словам, ведутся обсуждения данной возможности.

Напомним, что ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что США предложили провести в Вашингтоне очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян не исключил возможность встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Вашингтоне.

«У нас были встречи в Париже, в Москве. Может ли быть встреча в Вашингтоне? Конечно. Готовы ли мы на самом деле к ней? Безусловно», - сказал Мнацаканян.

При этом он подчеркнул, что необходима последовательность процедур, и когда коллеги из США конкретизируют свое приглашение, тогда с заявлением выступит и армянская сторона.

Читайте по теме:

США предложили главам МИД Азербайджана и Армении встретиться в Вашингтоне

Эльшан Рустамов, И.А.

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