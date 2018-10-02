Посольство России считает комментарий Посольства Украины в Баку информационным вбросом

Посольство России в Азербайджане направило информационному агентству 1news.az ответ на размещенный 28 сентября комментарий диппредставительства Украины в Азербайджане.

Речь идет о включенном в повестку дня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопросе о территориальной целостности Украины. Решение о включении этого пункта, принятое на основе голосования, было поддержано не всеми – 13 стран проголосовали против, в том числе, Россия, Армения, Беларусь и Казахстан.

Приводим вниманию читателей ответ посольства России без изменений:

«Дипломатическая этика не позволяет дипмиссии одной страны выступать с критическим заявлением в адрес другой страны на территории третьего государства. Поэтому заявление Посольства Украины в Азербайджане с грубыми выпадами в адрес России, размещенное на информационном портале «1news.az» 28 сентября с.г., не может остаться без реакции.

В такой ситуации Посольство России в Азербайджане, пользуясь правом на ответ, высказывает свою оценку.

Вбросы в средства массовой информации обвинений России в «оккупации», «агрессии», «силовом захвате» являются, как уже давно понимает мировое сообщество, дымовой завесой, которой в Киеве пытаются замаскировать истинное положение вещей. А реалии состоят в следующем.

Население Крыма реализовало закрепленное в Уставе ООН право на самоопределение через свободное, мирное и соответствующее всем международным стандартам волеизъявление. Попытки квалифицировать общекрымский референдум 16 марта 2014 года как противоправный несостоятельны в международно-правовом плане, что подтверждают, в том числе, и заключения авторитетных зарубежных правоведов, мнения ведущих политиков. Республика Крым и город федерального значения Севастополь полностью интегрировались в политическое, законодательное и экономическое пространство Российской Федерации. На законных основаниях и в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществляется государственный суверенитет на территории Крымского полуострова. В Республике Крым и г.Севастополь в полной мере учитываются интересы всех нацменьшинств. Приняты и эффективно работают меры соответствующей социально-экономической поддержки, реализуются программы политической реабилитации. Российская Федерация обеспечивает соблюдение на полуострове всех международных обязательств в правочеловеческой сфере. Многонациональное население Крыма в полном объеме реализует свои права на свободу слова и собраний, обучения на родном языке (включая украинский).

Что касается востока Украины, то для эффективного решения проблем, связанных с ситуацией там, существуют устоявшиеся переговорные площадки – в рамках «Минского комплекса мер» и «Нормандского формата». Первая из них «освящена» Советом Безопасности ООН, а на второй дискуссии ведутся на самом высоком уровне. К сожалению, Киев не желает выполнять свои обязательства по «комплексу мер» и последовательно ведет дело к полному подрыву Минских договоренностей».

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