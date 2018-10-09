Посольство Мексики – о своем туристическом потенциале - ФОТО

9 октября в Баку проходит мероприятие, организованное Prime Travel Market, которое объединяет более 60 туристических агентств Азербайджана и других стран.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение посольства Мексики, целью мероприятия является установление связей с агентствами, представляющими туристический сектор, и способствование большему потоку в страну, а также, удовлетворение нужд желающих посетить иные страны.

Посольство Мексики в Азербайджане принимает участие в мероприятии, которое представляет широкий спектр туристических возможностей этой латиноамериканской страны.

На сегодняшний день Мексика является одной из наиболее посещаемых шести стран мира с более чем 39 млн туристами. Туризм вносит вклад не только в продвижение мексиканской культуры, кухни, природы и истории, но и в национальную экономику.

Следует отметить, что туризм составляет 9% ВВП Мексики. Помимо этого, создает большое количество прямых и косвенных рабочих мест.

Касательно туристических связей между Мексикой и Азербайджаном, в посольстве указали, что в 2015-2017 гг. был отмечен четырехкратный рост.

Посольства двух стран способствовали большему сближению народов и усилению взаимного интереса посетить и познать страну.

Однако в настоящее время не существует прямого рейса между столицами обеих стран. Полеты можно совершить посредством ряда городов, таких как Париж, Лондон, Франкфурт, Нью-Йорк и т.д.

Открытие консульского отдела посольства Мексики дало возможность азербайджанцам запросить визу с целью посетить и открыть для себя эту завораживающую страну американского континента.

Эльшан Рустамов, Г.Р.