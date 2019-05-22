Посольство Азербайджана в России о ситуации с задержанием Фуада Аббасова

Посольство Азербайджана в России держит под контролем ситуацию с задержанием журналиста Фуада Аббасова, вызвавшую в обществе большую обеспокоенность, и осуществляет по этому вопросу все необходимые меры.
Об этом говорится в сообщении азербайджанской дипмиссии в Москве.
Отмечается, что в связи с задержанием журналиста Фуада Аббасова сотрудниками управления МВД России по городскому округу Химки, по поручению посла Полада Бюльбюльоглу, 20 мая сотрудники консульского отделения посольства встретились с ним в центре временного содержания иностранцев по городу Королев Московской области.
Ф.Багирова
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