Посольство Азербайджана в России о ситуации с задержанием Фуада Аббасова

Посольство Азербайджана в России держит под контролем ситуацию с задержанием журналиста Фуада Аббасова, вызвавшую в обществе большую обеспокоенность, и осуществляет по этому вопросу все необходимые меры.

Об этом говорится в сообщении азербайджанской дипмиссии в Москве.

Отмечается, что в связи с задержанием журналиста Фуада Аббасова сотрудниками управления МВД России по городскому округу Химки, по поручению посла Полада Бюльбюльоглу, 20 мая сотрудники консульского отделения посольства встретились с ним в центре временного содержания иностранцев по городу Королев Московской области.

Ф.Багирова

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