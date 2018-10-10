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Посол США: В поздравлениях Трампа нет скрытого месседжа по Карабаху

Сегодня в 10:05 ~ 1 минута на чтение 381
Посол США: В поздравлениях Трампа нет скрытого месседжа по Карабаху

В поздравительных сообщениях президента США Дональда Трампа Азербайджану и Армении нет какого-либо скрытого месседжа относительно вопроса Карабаха.

Об этом 9 октября заявил посол США Ричард Миллс во время своей последней пресс-конференции в Ереване, комментируя содержание поздравления президента Трампа, сообщают армянские СМИ.

В обеих странах наблюдались политические события, отметил посол, обращаясь к выборам в Азербайджане и событиям, имевшим место весной в Армении.

«Думаю, что президент говорил о надежде, об ожиданиях, что эти события привнесут новую энергию, новую возможность со стороны обоих правительств вновь взглянуть на процесс и придать новую энергию, новый стимул и идеи», - заключил посол.

Напомним, что в своей поздравительной телеграмме Трамп отметил, что «ближайшие месяцы открывают возможности для урегулирования карабахского конфликта, что может также открыть новые возможности для армяно-американского сотрудничества».

А.А.

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