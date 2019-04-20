Посол США в АР: Азербайджан достиг большого прогресса в проведении реформ

«Азербайджан достиг большого прогресса в проведении реформ в стране».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в кулуарах проходящей в Баку образовательной выставки Alumni Fair.

«Мы поддерживаем Азербайджан в проведении реформ. Азербайджан достиг большого прогресса. Ваша страна еще молодая, и ей еще многое предстоит сделать», - заявил посол, подчеркнув, что США поддерживают проведение в Азербайджане социально-экономических реформ и готовы оказать любую поддержку в этом вопросе.

Тимур Рзаев, Э.Т.