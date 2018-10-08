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Посол Саудовской Аравии вызван в МИД Турции в связи с исчезнувшим саудовским журналистом

Сегодня в 10:55 ~ 2 минуты на чтение 401
Посол Саудовской Аравии вызван в МИД Турции в связи с исчезнувшим саудовским журналистом

Посол Саудовской Аравии в Анкаре Валид бин Абдулькерим аль-Хирейджи был вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с положением саудовского журналиста Джамала Кашикчи.

По информации дипломатических источников, саудовский посол был вызван в МИД Турции после полудня третьего октября, сообщает Anadolu.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран попросил посла Саудовской Аравии предоставить информацию о местонахождении журналиста, о судьбе которого ничего неизвестно.

Известный журналист не выходит на связь с 2 октября, когда его видели входящим в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Агентство Reuters сообщило об убийстве Кашыкчы, что вызвало обеспокоенность в США.

«Если сообщения о том, что Джемаль убит подтвердятся, то это станет ужасающим и немыслимым событием»,- сказал редактор газеты The Washington Post Фред Хайатт.

Хайатт выразил надежду на то, что материалы в СМИ не отражают действительности и известный журналист все еще жив.

«Кашыкчы - очень смелый журналист. Надеемся, что он все еще жив. Главные ценности для него как журналиста - достоинство и свобода. Его уважали как в Саудовской Аравии, так и во всем мире. Для газеты The Washington Post было честью публиковать его материалы»,- сказал редактор американского издания.

Сообщения об убийстве журналиста в саудовской дипмиссии прокомментировал и Скотт Мёрфи - член Комитета по иностранным делам Сената США, младший сенатор США от штата Коннектикут. «Если это правда и саудиты заманили одного из жителей США в консульство, где убили, то отношения Вашингтона и Эр-Рияда должны быть в корне пересмотрены»,- написал Мёрфи в социальных сетях.

Ранее источники в полиции Турции сообщили, что Джемаль Кашыкчы (Джамал Ахмид Х. Хашоги) вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13.12 по местному времени (второго октября), но не так и не покинул дипмиссию.

Кроме того, 15 граждан Саудовской Аравии, в числе которых были и официальные представители королевства, в те же часы находились в саудовской дипмиссии в Стамбуле, а затем на двух самолетах вернулись на родину.

Ф.Багирова

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