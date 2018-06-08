Посол России: Я до сих пор не знаю, какое СМИ представляет Фуад Аббасов

«Я глубоко не погружаюсь в вопрос связанный с Фуадом Аббасовым. Но много читаю то, что пишут азербайджанские СМИ».

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

«Я до сих пор не знаю, какое массовое средство представляет гражданин Фуад Аббасов. Вы понимаете, дело не в профессии. Речь идет о гражданине другого государства. После того, как к нам поступили обращения, мы поинтересовались ситуацией. У нас есть постановление Химкинского суда. В нем говорится, что Фуад Аббасов не покинул территорию России в течение 15 дней и не подал ходатайство для продления срока пребывания на территории РФ»,- сказал он.

Говоря о сообщениях СМИ об избиении Ф. Аббасова во время задержания, посол отметил, что «посольство Азербайджана незамедлительно установило контакты с ним».

Он также отметил, что не обладает информацией о сроке в 50 лет на запрет во въезд на территорию России Фуадом Аббасовым.

Отметим, что азербайджанскому журналисту Фуаду Аббасову запрещен въезд на территорию России на протяжении 50 лет. Cоответствующее решение принято по запросу ФСБ России. Ранее Московский областной суд отклонил жалобу азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, оставив в силе предыдущее решение суда. Согласно решению суда, Ф. Аббасов должен быть депортирован с территории Российской Федерации в течение 10 дней.

1news.az