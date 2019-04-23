Посол России ответил на обвинения Пашиняна об антиармянской риторике на ТВ

Посол России в Армении Сергей Копыркин прокомментировал заявления Никола Пашиняна об антиармянской риторике на российских телеканалах.

«Могут высказываться различные оценки, различные мнения, но что касается в целом освещения армянской тематики в российских СМИ, думаю, что антиармянской ее никак нельзя назвать», - сказал С.Копыркин журналистам, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к корректности российские телеканалы, после того как они транслировали репортажи о политическом преследовании против экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

«В Армении свободны как армянские, так и российские СМИ. Хотя сейчас звучат мнения, что иностранные СМИ в Армении не должны быть настолько свободны, насколько армянские. Каждая телекомпания должна четко осознавать, что деятельность на территории другого государства предполагает определенные рамки корректности, которые необходимо соблюдать, в противном случае мы окажемся в неправильном поле», - сказал Н.Пашинян журналистам.

«Рассчитываю, что российские телеканалы учтут эту проблему и сделают соответствующие выводы. Никто не ограничивает право выражения мнения. Я говорю о проводимой информационной политике на территории другого государства», - заявил он.

А.С., Э.Т.