Посол России: «До конца года состоится саммит «Россия-Азербайджан-Иран»

Россия и Азербайджан развивают отношения со странами региона, и в этом смысле привлекательным является сотрудничество в трехстороннем формате - Россия-Азербайджан-Иран.

Об этом на пресс-конференции сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, сообщает Trend.

Российский дипломат сообщил, что до конца текущего года ожидается проведение саммита Россия-Азербайджан-Иран.

«Точную дату проведения саммита пока сложно сказать, пока известно, что данное мероприятие состоится до конца 2019 года. В этот раз саммит в трехстороннем формате пройдет в России в рамках которого состоятся встречи высшего уровня с участием глав государств», - сказал посол.

Как известно, три страны активно развивают транспортный коридор «Север-Юг», что позволит быстрее доставлять товары из России к Персидскому заливу и обратно через территорию Азербайджана. И в этом могут быть задействованы все виды транспорта.

А.А.