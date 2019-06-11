Посол РФ в Армении: «Россия выступает против эскалации в Нагорном Карабахе»

Россия выступает против эскалации в Нагорном Карабахе, последнее слово в урегулировании остается за сторонами конфликта.

Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин на пресс-конференции в Ереване, сообщает Интерфакс.

«Мы за то, чтобы не было эскалации, чтобы был налажен устойчивый переговорный процесс», - сказал С.Копыркин.

Он отметил, что конечное решение должны принять стороны конфликта.

«Надо сбалансировано подходить к роли России. Наша задача - содействовать по имеющимся у нас, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, как стратегического союзника, механизмам. Говорить, что все зависит от России, неправильно», - добавил дипломат.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.