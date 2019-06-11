Посол РФ в Армении: «Россия выступает против эскалации в Нагорном Карабахе»

Россия выступает против эскалации в Нагорном Карабахе, последнее слово в урегулировании остается за сторонами конфликта.
Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин на пресс-конференции в Ереване, сообщает Интерфакс.
«Мы за то, чтобы не было эскалации, чтобы был налажен устойчивый переговорный процесс», - сказал С.Копыркин.
Он отметил, что конечное решение должны принять стороны конфликта.
«Надо сбалансировано подходить к роли России. Наша задача - содействовать по имеющимся у нас, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, как стратегического союзника, механизмам. Говорить, что все зависит от России, неправильно», - добавил дипломат.
Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.
20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.
А.А.