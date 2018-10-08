Посол Мексики встретился с Рамилем Усубовым

С целью развития двусторонних отношений 8 октября состоялась встреча между послом Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини и министром внутренних дел Рамилем Усубовым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу посольства Мексики, на встрече стороны затронули темы сотрудничества, безопасности и миграции.

Поприветствовав посла, министр отметил динамику отношений между двумя странами. Он проинформировал о функциях министерства и его внешних связях. В этой связи подчеркнул важность взаимных визитов и обмена опытом для развития сотрудничества с иностранными коллегами.

Посол Лабардини, в свою очередь, рассказал о деятельности диппредставительства, направленной на большее развитие двусторонних отношений и сближение между обоими народами. Дипломат представил ряд статистических данных, относящихся к различным секторам своей страны: экономика, промышленность, туризм, торговля и т.д.

Также посол рассказал о Министерстве управления и широком спектре его функций.

В этой связи он подчеркнул, что Министерство управления Мексики и Министерство внутренних дел АР претворяют в жизнь схожую деятельность, что открывает возможности для двустороннего сотрудничества. Также дипломат проинформировал о новшествах данного сектора в своей стране.

Стороны посчитали важным дальнейшее расширение связей, что внесет свой вклад в развитие двусторонних отношений между Мексикой и Азербайджаном.

Эльшан Рустамов, Г.Р.