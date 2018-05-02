Посол Израиля о стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном в сфере обороны и энергетики

Израиль так же, как и Азербайджан, несмотря на продолжительный конфликт, добился развития сильной экономики, единого общества и стабильной системы правления.

Как сообщает 1news.az, об этом в Баку на пресс-конференции, посвященной 70-й годовщине независимости Израиля, заявил посол Дан Став.

Посол сказал, что празднование 70-летия Израиля в Баку имеет и особое значение в виду того, что в этом году также отмечается 100-летие АДР.

«Израиль был четвертой страной, признавшей независимость Азербайджана.

Две страны создали многостороннее и стратегическое сотрудничество в таких сферах, как энергетика и оборона.

Развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства, увеличивается количество израильских компаний в Азербайджане»,- сказал он.

Дан Став указал на увеличение количества туристических визитов из Израиля в Азербайджан.

«В этом году ожидается увеличение количества израильских туристов в три раза и оно превысит 50 тысяч», - сказал он.

Дипломат отметил, что особой частью взаимоотношений между двумя государствами является проживание в Азербайджане еврейской общины с древнейших времен. «Еврейские общины всегда жили с соседями в гармонии и мире»,- сказал посол.

Эльшан Рустамов, И.А.