Посол Индонезии спел азербайджанские песни – ФОТО – ВИДЕО

Правительство Индонезии всегда выражает поддержку территориальной целостности Азербайджана.
Об этом на встрече с представителями СМИ заявил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани, сообщает Oxu.az.
Он отметил, что Нагорный Карабах – исконно азербайджанская земля.
Посол также поделился впечатлениями о культуре Азербайджана. Отметив, что он влюблен в Азербайджан, дипломат исполнил песни «Sarı gəlin» и «Azərbaycan».
Посол выразил особое удовлетворение азербайджанской национальной кухней.
А.А.