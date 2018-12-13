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Посол Индонезии спел азербайджанские песни – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 10:30 меньше минуты на чтение 374
Посол Индонезии спел азербайджанские песни – ФОТО – ВИДЕО

Правительство Индонезии всегда выражает поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Об этом на встрече с представителями СМИ заявил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани, сообщает Oxu.az.

Он отметил, что Нагорный Карабах – исконно азербайджанская земля. 

Посол также поделился впечатлениями о культуре Азербайджана. Отметив, что он влюблен в Азербайджан, дипломат исполнил песни «Sarı gəlin» и «Azərbaycan».

Посол выразил особое удовлетворение азербайджанской национальной кухней.

А.А.

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