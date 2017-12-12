Посол Франции: «Карабахский конфликт вполне реальный и вовсе не замороженный»

Нагорно-карабахский конфликт сложно относить к категории замороженных.

Об этом заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот 12 декабря на пресс-конференции, передают армянские СМИ.

«Меня удивило, до какой степени конфликт отражен в обществе», - отметил посол, добавив, что на линии соприкосновения погибает много солдат. «Если я правильно информирован, с начала года 57», - отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что конфликт не замороженный, это реальный конфликт, который влияет на людей и экономику. «И он нас беспокоит», - отметил посол.

По его словам, Франция настроена решительно выполнять свои обязанности как сопредседатель МГ ОБСЕ. При этом дипломат подчеркнул, что у конфликта не может быть военного решения.

Три принципа – неприменения силы и угрозы ее применения, территориальной целостности и права народов на самоопределение – в центре переговорного процесса.

Посол отметил, что Франция приветствует итоги встречи президентов в Женеве, встречи глав МИД в Вене и ожидает встречи министров в начале следующего года.

«Во Франции на самом высоком уровне следят за конфликтом. Франция полностью привержена обязанностям в составе МГ, но речь о роли посредника. Урегулирования могут достичь только стороны. Мне выпала честь быть послом в Армении, но в составе МГ мой коллега, и я не могу говорить о содержании переговорного процесса», - отметил посол.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.