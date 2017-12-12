1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Посол Франции: «Карабахский конфликт вполне реальный и вовсе не замороженный»

Сегодня в 16:35 ~ 2 минуты на чтение 167
Посол Франции: «Карабахский конфликт вполне реальный и вовсе не замороженный»

Нагорно-карабахский конфликт сложно относить к категории замороженных.

Об этом заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот 12 декабря на пресс-конференции, передают армянские СМИ.

«Меня удивило, до какой степени конфликт отражен в обществе», - отметил посол, добавив, что на линии соприкосновения погибает много солдат. «Если я правильно информирован, с начала года 57», - отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что конфликт не замороженный, это реальный конфликт, который влияет на людей и экономику. «И он нас беспокоит», - отметил посол.

По его словам, Франция настроена решительно выполнять свои обязанности как сопредседатель МГ ОБСЕ. При этом дипломат подчеркнул, что у конфликта не может быть военного решения.

Три принципа – неприменения силы и угрозы ее применения, территориальной целостности и права народов на самоопределение – в центре переговорного процесса.

Посол отметил, что Франция приветствует итоги встречи президентов в Женеве, встречи глав МИД в Вене и ожидает встречи министров в начале следующего года.

«Во Франции на самом высоком уровне следят за конфликтом. Франция полностью привержена обязанностям в составе МГ, но речь о роли посредника. Урегулирования могут достичь только стороны. Мне выпала честь быть послом в Армении, но в составе МГ мой коллега, и я не могу говорить о содержании переговорного процесса», - отметил посол.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

167

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net