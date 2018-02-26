Посол ЕС скорбит по жертвам Ходжалинской трагедии

Глава Делегации Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас от имени ЕС выразил соболезнования в связи с 26-й годовщиной кровавой трагедии в Ходжалы.

«С глубокой скорбью мы чтим память жителей Ходжалы, погибших в феврале 1992 года, а также тех, кто перенес страдания и лишился в ту ночь родного дома», - говорится в обращении Кестутиса Янкаускаса.

«Сегодня наши мысли с теми, кто потерял в этой трагедии родных и любимых, потерял свой дом», - говорится в обращении европейского посла на Фейсбук-странице.

В ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии атаковали город Ходжалы, расположенный в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. В ту ночь были жестоко убиты 613 мирных жителей.

Правозащитная организация Human Rights Watch признала события в Ходжалы самым кровавым событием конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Елена Остапенко, Э.Т.