Посол Азербайджана в Португалии вручил верительные грамоты Президенту страны

Посол Азербайджана в Португалии Огтай Гурбанов вручил верительные грамоты Президенту страны Марселу Ребелу де Соуза.

В ходе короткой беседы посол передал Президенту Португалии приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Посол подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего развития связей между двумя странами.

О.Гурбанов выразил удовлетворение уровнем развития связей между Азербайджаном и Португалией и проинформировал об отношениях Азербайджан-ЕС, в том числе особом внимании, уделяемом нашей страной Португалии. Посол довел до внимания о проектах, осуществляемых Азербайджаном в сфере обеспечения энергетической безопасности Европы.

На встрече было отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества в сфере экономики и туризма, подчеркнута необходимость служения этого потенциала интересам наших народов и стран.

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза, отметив, что Азербайджан является важным партнером для Евросоюза, просил передать свои приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент пожелал послу Азербайджана успехов в его дипломатической деятельности.

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