Посол Азербайджана направил письмо главреду The İndependent

Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде направил открытое письмо главному редактору The İndependent в ответ на опубликованную в этой газете статью Джонатана Лью «Генрих Мхитарян: Баку и почему спорт и политика неразделимы».

Посол Азербайджана в своем письме посоветовал автору статьи, прежде чем анализировать некоторые вопросы с точки зрения «истории», изучить историю, напомнил о гарантиях, предоставленных Азербайджаном всем спортсменам и болельщикам Лиги Европы в Баку.

Азербайджанский дипломат также отметил проводимую Арменией политику агрессии и этнической чистки против Азербайджана, напомнил о Ходжалинском геноциде, порекомендовал автору статьи ознакомиться с резолюциями СБ ООН, принятыми по урегулированию конфликта.

Дипломат порекомендовал журналисту обратиться к надежным источникам, вместо того чтобы ссылаться на выдуманных свидетелей.

1news.az