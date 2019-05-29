1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Посол Азербайджана направил письмо главреду The İndependent

Сегодня в 18:16 ~ 1 минута на чтение 226
Посол Азербайджана направил письмо главреду The İndependent

Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде направил открытое письмо главному редактору The İndependent в ответ на опубликованную в этой газете статью Джонатана Лью «Генрих Мхитарян: Баку и почему спорт и политика неразделимы».

Посол Азербайджана в своем письме посоветовал автору статьи, прежде чем анализировать некоторые вопросы с точки зрения «истории», изучить историю, напомнил о гарантиях, предоставленных Азербайджаном всем спортсменам и болельщикам Лиги Европы в Баку.

Азербайджанский дипломат также отметил проводимую Арменией политику агрессии и этнической чистки против Азербайджана, напомнил о Ходжалинском геноциде, порекомендовал автору статьи ознакомиться с резолюциями СБ ООН, принятыми по урегулированию конфликта.

Дипломат порекомендовал журналисту обратиться к надежным источникам, вместо того чтобы ссылаться на выдуманных свидетелей.

1news.az

Telegram WhatsApp

226

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net