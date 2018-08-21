Послесловие к столетию академика Гасана Абдуллаева: почему бы не возродить его музей?

В преддверии празднования столетнего юбилея выдающегося азербайджанского ученого, директора Института физики (1954 - 1993 гг.), президента Академии наук Азербайджана (1970 – 1983 гг.) академика Гасана Абдуллаева на сайте 1news.az и страницах газеты «Бакинский рабочий» был опубликован ряд материалов, посвященный этой знаменательной дате.

Среди них - воспоминания президента НАНА Акифа Ализаде, лауреата Нобелевской премии, академика РАН Жореса Алферова, почетного президента НИЦ «Курчатовский институт», академика РАН Евгения Велихова и авторская статья журналиста Франгиз Ханджанбековой.

Они получили большой читательский интерес (несколько сотен тысяч просмотров) и вызвали резонанс в обществе.

Для наших читателей, в частности, молодежи, имя академика Абдуллаева стало открытием. В своих отзывах читатели благодарят за эти публикации, и выражают пожелание чаще видеть подобные материалы, рассказывающие о жизни и деятельности выдающихся представителей азербайджанского народа. Задают и вопросы, в частности, есть ли в Баку Музей академика Абдуллаева. Как известно, Гасан Абдуллаев является основоположником инновационных направлений в науке в Азербайджане и конкретно научной школы физики полупроводников. Его фундаментальные исследования и научные достижения легли в основу создания современных систем мобильной связи и интернета. Список его научных достижений и изобретений, а также результатов новаторской организаторской деятельности огромен. А еще им написаны десятки книг, более тысячи научных статей, в том числе посвященных гуманитарным проблемам. Среди них и изданная в свое время в СССР, а затем вышедшая в Америке на английском языке монография “Atomic Diffusion in Semiconductor Structures”. Она до сих пор сохраняет свою актуальность и хранится в библиотеках элитарных университетов США (Гарвардский, Принстонский и др.). Кстати, сегодня эта книга доступна на сайте Amazon по цене в 899 долларов. Вот уж оценка труда выдающегося ученого!

В 1969 году президент Академии наук Польши Витольд Новацкий в своем выступлении перед делегатами 4-го Международного конгресса по автоматическому управлению отметил: «Будучи в СССР, я посетил многие учреждения академий наук, но два института на меня произвели самое сильное впечатление - это Институт кибернетики АН Украины и Институт физики АН Азербайджана. Академия наук Польской Народной Республики наметила программу в течение пяти лет подняться до уровня этих передовых институтов».

Академик Абдуллаев вошел в историю советской, азербайджанской и мировой науки не только как выдающийся ученый, исследователь, экспериментатор, но и как общественный деятель, талантливый педагог и мыслитель, оставивший своему народу богатейшее научное наследие, которое можно было бы использовать для организации уникального музея научных достижений и техники не только самого ученого и созданной им физической школы, но и всей азербайджанской науки.

Как нам рассказали его коллеги, долгие годы в Институте физики действовал организованный самим ученым музей современной науки и техники, где были выставлены высокотехнологичные приборы и другая электронная аппаратура, которая создавалась академиком и его учениками здесь в Баку, в Институте физики и его СКБ. Многие из них получили Знак качества СССР (редчайший факт для азербайджанской продукции) и использовались как в ЭВМ, так и в космических аппаратах, подводных лодках, в военной и другой технике. В этом музее также хранились научные труды академика, многочисленны патенты и другие свидетельства его большой исследовательской работы.

Как известно, в связи с юбилеем ученого многоуважаемый президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал специальное Распоряжение, в котором отметил высокие заслуги и неоценимый вклад академика Гасана Абдуллаева в становление современной азербайджанской науки и развитие новых технологий.

Музей техники и новых технологий имени академика Гасана Абдуллаева был бы прекрасной данью памяти выдающегося ученого с мировым именем, первопроходца во многих ее направлениях. Он мог бы стать также настоящим просветительским центром для молодежи, местом встреч и дискуссий для ученых… Чтобы это претворилось в жизнь нужны не столько материальные вложения, сколько желание хранить память о тех, кто способствовал прогрессу и прославил азербайджанский народ, обогатил и развил его науку, культуру; тех, на чьих достижениях строится фундамент современного общества. Не забудем слова общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сказанные им в свое время об академике: «Каждый азербайджанец должен гордиться такими корифеями ХХ века, как Гасан Абдуллаев».

Надеемся, что Академия наук Азербайджана, Институт физики НАНА, БГУ, мэрия столицы скажут свое слово в этом актуальном вопросе, а 1news.az будет держать читателей в курсе предпринимаемых ими усилий.