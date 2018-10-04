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«Последний бой»: Никол Пашинян пошел против парламента – возможны ли провокации в Карабахе?

Сегодня в 16:30 ~ 10 минут на чтение 788
«Последний бой»: Никол Пашинян пошел против парламента – возможны ли провокации в Карабахе?

Революционная атмосфера в Армении не стихает, а наоборот -  набирает обороты.

Никол Пашинян, пришедший к власти в результате уличных протестов, хочет легитимировать свое правление, а для этого необходимо провести внеочередные выборы в парламент, в котором сейчас большинство имеет Республиканская партия Армении экс-президента Сержа Саргсяна. Для этого премьер объявил об уходе в отставку. Согласно законодательству Армении, если парламент дважды не сможет избрать премьера, он распускается.

2 октября большинством голосов депутатов национального собрания (парламента) Армении во втором и окончательном чтении были приняты поправки к закону «О регламенте НС», дающий парламенту право работать даже после отставки премьер-министра. Тем самым рушатся далеко идущие планы Пашиняна на проведение внеочередных парламентских выборов в обход национального собрания.

За законопроект проголосовали не только представители Республиканской партии,  но и армянские националисты из «Дашнакцутюна», и даже депутаты блока Гагика Царукяна, считавшегося ранее союзником и спонсором Пашиняна. А блок «Елк», который до сих пор поддерживал Пашиняна, воздержался и тем самым отказался встать на сторону премьера.

Разумеется, внеочередные выборы рано или поздно состоятся.  Понятно также и то, что Пашинян, как и подобает главе правительства, пытается провести их максимально быстро, чтобы укрепить свои позиции.

Сегодня на пути к абсолютной власти у Пашиняна одна преграда - парламент, который в целом не пользуется общественной поддержкой, и Пашинян всячески старается поскорее от него избавиться.

Следует отметить, что парламент является единственной «силой» РПА, ППА и дашнаков для возможности осуществлять законодательную деятельность, поэтому они сейчас пытаются воспользоваться своим шансом и отсрочить проведение внеочередных выборов. Пока они не намерены уступать Пашиняну, а в случае его отставки готовы выдвинуть своего кандидата на пост главы правительства.

Своими оценками относительно перспектив развития ситуации в Армении поделился с 1news.az политолог Тофик Аббасов.

- Ваша оценка  происходящих в Армении событий?                               

- Нынешнюю ситуацию в Армении можно оценить одним словом – нестабильность. Положение нестабильное и вызывает много опасений. Фактически мы наблюдаем противоборство конкурирующих групп, идет жесточайшая борьба за власть. В нынешней ситуации Никол Пашинян фактически действует согласно обстоятельствам, к тому же он имеет преимущество в виде поддержки ереванских улиц и площадей. По одному его призыву люди моментально стекаются куда надо и выказывают ему поддержку. Социальная база у Пашиняна все-таки есть.

- А верно ли Пашинян оценивает возможности своих противников?

- Пашиняну в такой ситуации нельзя переоценивать свои возможности и недооценивать возможности противника. Потому что сейчас партии «Дашнакцутюн», «Процветающая Армения», а главное - «карабахский клан» в лице «Республиканской партии» - это общие противники, которые вынашивают  идею реванша и ищут для этого подходящий момент.

- Какие действия Никол Пашинян может предпринять в сложившейся ситуации?

- Мне кажется, что сейчас Пашиняну стоит проявить жесткую волю и выбрать что-то одно. Раз он идет в декабре на внеочередные парламентские выборы, значит – должен, и благодаря, и вопреки, по всем параметрам ставить на то, чтобы победить. Если по каким-то основным параметрам оппозиционные ему политические силы смогут его убедить, тогда он может проиграть. Ему важно делать именно то, что он сам считает важным.

Только в этом случае он может победить, поскольку за время  его правления в Армении мало что изменилось, в стране действительно хаос, идет откат назад, никакого  развития, никаких реформ, обещанных преобразований. Да и не могут они быть, потому что все движется по инерции, и негативного больше чем позитивного. 

Пашиняну нужно настроить свою команду, свое окружение на то, чтобы добиться реального результата.

Если официально Пашинян подаст в отставку, но при этом будет продолжать осуществлять функции премьер-министра, и на его позицию никто не посягнет, тогда он сможет склонить чашу весов в свою сторону.

- Почему Пашинян торопится с выборами, если ранее говорил, что политическим силам нужно время, чтобы подготовиться как следует? Что же изменилось?

- Я считаю, что в данной ситуации большую роль сыграла его блиц-встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе на полях саммита глав государств СНГ. Пашинян понял, что Ильхам Алиев – серьезный и конкретный  человек, не любит экспериментировать, как это делают  в последнее время армянские политики.

С другой стороны, Ильхам Алиев – глава государства, которое сейчас владеет инициативой даже  в условиях режима прекращения огня. Боясь вспышки «карабахского синдрома», он осознал, что с Азербайджаном надо договариваться, - мы фактически столько времени уже держим паузу, внимательно изучая ситуацию, проводим параллельно масштабные военные учения, ведем  подготовку по всем аспектам. Мы в полной боеготовности для начала боевых действий по деоккупации своих земель.

Пашинян убедился в том, что Ильхам Алиев – серьезный политик, который готов к реальным переговорам. Главное для нашей стороны понимать с кем мы их ведем. И понимать, что разговор серьезный, а не имитация.  

Сразу по возвращении из Душанбе Никол Пашинян пошел в атаку – все эти отставки министров, жесткий тон в разговоре с оппонентами… Видимо, он понял, что Азербайджан сохраняет верность политическому «джентльменству». И пора теперь разобраться с ситуацией в стране, оттеснить тех, кто предъявляет претензии, обезопасить себя от противников, а затем провести парламентские выборы, ну и соответственно начать реальные переговоры по урегулированию конфликта вокруг Карабаха.  Если учитывать поддержку ереванских улиц, ему не стоит большого труда одержать победу над своими противниками и стать полноправным главой правительства.

Если  до того момента не  произойдет ничего экстраординарного. Ведь мы знаем, насколько сильны в армянской политической традиции элементы террора, военных переворотов, парламентских расстрелов и т.д.

Если всего этого не случится, то Пашинян может, грамотно используя свои ресурсы, отработать свой план действий с тем, чтобы добиться внушительной победы на внеочередных парламентских выборах.

- Если Пашиняну не удастся добиться роспуска парламента, какое развитие может получить ситуация? Чью кандидатуру может выдвинуть парламент на пост премьера?

- Если в Армении уже пошла такая открытая игра, которую мы наблюдаем, могут быть неожиданные кандидаты.  Жесткую  позицию всегда по всем вопросам традиционно занимает «Дашнакцутюн», и сейчас мы видим, что «Процветающая Армения» тоже идет с ними в ногу, там же и Республиканская партия. Уже есть взаимопонимание между ними, договоренность о действиях при нештатных ситуациях. В данном случае, учитывая умение Пашиняна управлять улицей, они могут сломать эту игру какими-то неординарными шагами.     

Парламент все же не распущен, борьба продолжается, многие  представители Республиканской партии примкнули к разным сторонам, сейчас противники Пашиняна пытаются нарушить статус-кво и вернуть старое соотношение сил.    

- Возможно ли выдвижение кандидатуры Роберта Кочаряна на пост премьер-министра?

- Вполне.  Кочарян и Саргсян не совсем «списанные» люди. Но «акции» Сержа Саргсяна среди масс оцениваются выше, чем «акции» Роберта Кочаряна.

Кочарян ассоциируется с диктатурой, поэтому и ведет сейчас такую оппозиционную борьбу. Если бы у него было достаточно сил, чтобы решительно пойти на контрреволюцию, то он бы это сделал.

Он все еще не «отмылся» от событий марта 2008 года, это большое пятно на его имидже. И Кочарян осознает, что его не везде понимают, принимают и поддерживают.

Роберт Кочарян решительно критикует Пашиняна  везде, где это возможно. Ясно, что он уже открыто идет на премьер-министра, поэтому, возможно, будет разыгран план по  выдвижению Кочаряна с тем, чтобы осуществить в парламенте государственный переворот.

Может быть, Кочарян, понимая свою уязвимость, пойдет на какую-то  «рокировку» - вместо него могут выдвинуть другого кандидата. А руководить вместо выдвиженца будут все политические силы, которых объединяет общая неприязнь к позиции Пашиняна.

- Как вы считаете, Республиканская партия, которая все еще обладает силой, может сейчас пойти на провокации в Нагорном Карабахе,  чтобы отвлечь внимание от внутриполитических вопросов и показать недееспособность Пашиняна как главы правительства?

- Такой ход событий вполне возможен. Во-первых, пашиняновской команде все еще не удалось осуществить масштабную чистку в рядах  политической элиты, особенно в верхних эшелонах. К  тому же среднее звено - тот самый актив, который работает со времен правления Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, т.е. явные сторонники «карабахского клана». Это  - сила, которая  в данном случае заставляет считаться с собой.  Даже при  большом желании Пашинян не может пренебречь этим фактором.

Вопрос Нагорного Карабаха  по-прежнему влияет на всю  армянскую систему координации. В этом плане Пашинян должен подумать над тем, чтобы застраховаться от возможных  провокаций. Потому что «карабахский клан» - это вооруженная оппозиция, это – государство в государстве. Все вопросы - от политических и экономических до военных и гуманитарных - были и по-прежнему находятся в ведении «карабахского клана».

Как ни странно, жесткую позицию в вопросе деоккупации азербайджанских земель всегда поддерживали именно активные диаспоральные структуры, которые как бы спелись с «карабахским кланом». Некарабахские армяне давным-давно выказывают готовность повернуться лицом к  прагматизму и начать диалог с Азербайджаном.

Чтобы не потерять свое главенствующее влияние, «карабахский клан» может пойти на какие-то экстраординарные меры провокационного характера, дабы еще более усугубить ситуацию и довести дело до военной эскалации.

Учитывая не очень сильную подготовленность самого Пашиняна к такой ситуации, они могут на это пойти.

С.Агаева

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