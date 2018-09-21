После ремонта открыта одна из оживленных улиц Баку - ФОТО – ВИДЕО

В соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по ремонту и реконструкции дорог Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, в рамках этих работ полностью отремонтирована и реконструирована улица Мирджалала, расположенная в Бинагадинском районе столицы.

«Четырехполосная улица протяженностью 1,75 километра и средней шириной 24 метра полностью отремонтирована. Здесь уложен новый асфальтобетон, заменены крышки канализационных люков и т.д., изменена организация дорожного движения.

Полностью ликвидирована высоковольтная линия электропередачи посреди улицы, ее мачты демонтированы. Высоковольтная линия проложена на глубине 5-6 метров в специальной квадратной бетонной траншее.

Проложены новые водяные и газовые линии, линии связи и т.д., уложено 3500 погонных метров новых бордюров, для автобусов созданы остановки с «карманами», - подчеркнул А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.