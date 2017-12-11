После манчестерского дерби игроки «Юнайтед» и «Сити» подрались в раздевалке

Вчера в рамках матча 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», гости одержали победу со счётом 2:1.

Встреча прошла напряжённо - игроки команд пару раз сцепились друг с другом на поле. Однако по окончании матча игровое напряжение переросло в настоящую драку.

Как сообщают английские СМИ, конфликт начался после того, как главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью зашёл в раздевалку соперников и попросил игроков «Сити» проявить уважение к сопернику, находясь на его территории. Португальцу не понравилось то, что «горожане» слишком бурно праздновали победу – футболисты танцевали и включили громкую музыку.

В результате между ним и вратарем Эдерсоном возникла перепалка – тренер и голкипер орали друг на друга на португальском языке. В момент словесного выяснения отношений, в Моуринью полетели пластиковые бутылки со стороны игроков «Сити». Одна из бутылок угодила тренеру в голову. Также сообщается, что Моуринью облили молоком.

Футболисты «Юнайтед» вступились за своего наставника, что привело к массовой драке, в которой приняли участие 20 игроков и тренеров «красных дьяволов» и «Сити». Самым активным участником стычки был Ромелу Лукаку.

В потасовке пострадал один из тренеров «горожан» - Микель Артета, у которого пошла кровь из рассеченной брови.

Драка прекратилась только после вмешательства службы безопасности «Олд Траффорд».

Фарида Расулова