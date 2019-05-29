После фото Зеленского с шаурмой, в меню кафе на АЗС SOCAR включили «Президентское комбо» – ФОТО

В кафе на АЗС SOCAR мгновенно отреагировали на фотографии президента Украины Владимира Зеленского с шаурмой на фоне автозаправки.

Как сообщает украинское издание U-News, в Киеве в меню появилось «Президентское комбо» за 89 гривен ($3.30). К донер-кебабу с говядиной или курицей, полагается еще и стаканчик кофе.

Напомним, что вчера Зеленский, на которого недавно обрушились пользователи соцсетей после упоминания шаурмы в поздравлении с Днем Киева, дал ответ недоброжелателям. Он сфотографировался с шаурмой на фоне АЗС.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!», - заявил Зеленский.

Подписчикам понравился этот жест, они оставляли под фотографией свои комментарии: «Ух, сколько Шаурмы на Сокаре было съедено»; «Наш Президент!»; «Вот это я понимаю НАСТОЯЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ!»; «Всегда знал, что питаюсь, как президент».

Ранее Зеленский, поздравляя киевлян с Днем города, заявил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».

Ф.Багирова