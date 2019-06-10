Португалия выиграла Лигу Наций, Роналду - лучший бомбардир – ФОТО – ВИДЕО

Сборная Португалии по футболу стала победителем первой в истории Лиги Наций.

Как сообщает 1news.az, в финале, который проходил на стадионе «Драгау», португальцы минимально обыграли Голландию. Единственный гол забил Гонсалу Гедеш.

Таким образом, сборная Португалии стала первой победительницей Лиги наций УЕФА!

Лучшим игроком первенства признан хавбек португальской команды Бернарду Силва, а лучшим бомбардиром финального турнира с тремя голами стал Криштиану Роналду.

Лучшим молодым футболистом турнира назван хавбек сборной Голландии Френки де Йонг, а лучшим игроком финала – защитник португальцев Рубен Диаш.

После матча Криштиану Роналду прокомментировал официальному сайту УЕФА победу в Лиге Наций.

«Все отлично, я очень рад. Выиграть этот трофей здесь, в Португалии, на глазах у португальского народа — это большая честь для меня. Народ Португалии заслуживает этого. Люди поддерживали нас с самого начала в обоих матчах — и против Швейцарии, и сегодня. Этот трофей для всех них. Он принадлежит не сборной, а всей Португалии.

Сборная будет существовать и дальше — с Криштиану и без. У команды большой потенциал. Есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут лучше.

Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной. Как я уже сказал, у этой сборной есть потенциал, чтобы расти дальше и завоевывать новые трофеи», — сказал Роналду.

Подготовил Теймур Максутов