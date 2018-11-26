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Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

Сегодня в 09:18 ~ 1 минута на чтение 456
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко, который проиграл Владимиру Зеленскому во втором туре президентских выборов, сообщил, что намерен снова возглавить страну.

Он отметил, что не намерен уходить из политики после поражения на выборах и планирует объединиться со своими сторонниками, чтобы добиться в будущем новых побед.

«Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах, и вместе мы вернемся на улицу Банковую (администрация президента) после следующих президентских выборов», — сказал Порошенко.

По имеющимся данным, сторонники действующего украинского президента после данного объявления стали скандировать «через год», на что Порошенко ответил согласием.

К настоящему моменту обработано более 99% бюллетеней, Зеленский лидирует с 73,21% голосов, Порошенко набирает 24,46%. Действующий глава государства уже признал поражение.

Gazeta.Ru

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