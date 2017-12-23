Порошенко рассказал о коварстве украинского режима

Президент Украины Петр Порошенко заявил о коварстве украинского режима во время своего выступления на церемонии, посвященной столетию дипломатической службы страны в пятницу, 22 декабря. Видеозапись его речи опубликована на странице украинского лидера в Facebook.

«Дорогие друзья! Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — сказал он на 14-й минуте выступления.

Однако затем Порошенко продолжил рассуждения о борьбе «цивилизованного мира с российским империализмом» и решающей роли Украины в ней. «Нашим дипломатам задание: сделать все от нас зависящее, чтобы успешная евроинтеграция Украины навсегда поставила точку в попытках Москвы вернуть нас в свою, как они считают, сферу влияния», — заявил он.

По мнению президента, Украина еще не выиграла войну, но победа точно впереди.

Ранее в пятницу сообщалось, что Европейская комиссия обнародовала отчет о механизме приостановки безвизового режима для Украины. От нее требуют провести антикоррупционные реформы, которые являлись обязательным условием для либерализации визового режима. В частности, Евросоюз недоволен тем, что власти мешают работе прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по борьбе с коррупцией.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.

Lenta.ru