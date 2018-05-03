Порошенко поручил проработать отзыв представителей Украины из органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подготовить предложения об отзыве представителей Украины из координационных органов СНГ.

Ранее Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и «окончательно закрыть» украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

«Прошу, Павел Анатольевич (Климкин — глава МИД Украины. — Прим. ред.), в ближайшее время, на протяжении недели, внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ», — заявил Порошенко в среду на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины, в свою очередь, уже поддержал идею президента прекратить участие Киева в деятельности организации.

РИА Новости