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Порошенко поблагодарил США и Канаду за решения по летальному оружию

Сегодня в 22:44 ~ 1 минута на чтение 160
Порошенко поблагодарил США и Канаду за решения по летальному оружию

Президент Украины Петр Порошенко в своем фейсбуке поблагодарил власти Канады и США за решения по поставкам летального оружия.

«Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки! Как и договаривались, Соединенные Штаты санкционировали помощь по безопасности нашему государству, а Канада включила Украину в контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия», — написал Порошенко.

Президент подчеркнул, что теперь «путь к усиленной военной помощи Украине открыт».

Ранее сообщалось, что Канада разрешила поставку летального оружия Украине.

Gazeta.ru

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