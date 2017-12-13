Порошенко поблагодарил США и Канаду за решения по летальному оружию

Президент Украины Петр Порошенко в своем фейсбуке поблагодарил власти Канады и США за решения по поставкам летального оружия.

«Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки! Как и договаривались, Соединенные Штаты санкционировали помощь по безопасности нашему государству, а Канада включила Украину в контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия», — написал Порошенко.

Президент подчеркнул, что теперь «путь к усиленной военной помощи Украине открыт».

Ранее сообщалось, что Канада разрешила поставку летального оружия Украине.

Gazeta.ru